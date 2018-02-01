Смела на Черкащине осталась без газа
15:13, 01 февраля 2018
986 0
В прошлом году город уже сталкивался с такой проблемой из-за долгов местной теплогенерирующей компании за газ.
Котельные в Смеле остались без газа / фото УНИАН
Региональная газораспределительная компания "Черкассыгаз" отключила от газоснабжения все котельные города Смела Черкасской области. Об этом говорится в сообщении на сайте Смелянского городского совета.
Читайте такжеСколько миллиардов украинцы задолжали за коммуналку: Госстат озвучил цифры
"Сегодня, 1 февраля, по указанию ПАО "Черкассыгаз" в городе отключили от газа все котельные", - говорится в сообщении.
Причина отключения в сообщении не указана.
Как сообщал УНИАН, компания "Смела Энергоинвест", которая является оператором котельных города и производителем тепла, накопила перед поставщиком газа "Нафтогазом Украины" многомиллионные долги. По состоянию на середину октября прошлого года (начало отопительного сезона) долг компании за газ составлял 91 миллион гривень.
В отопительном сезоне 2016-2017 годов именно из-за долгов теплопоставляющей компании город временно оставался без тепла.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter