Смела на Черкащине осталась без газа

15:13, 01 февраля 2018
Недвижимость
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фото УНИАН

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"Сегодня, 1 февраля, по указанию ПАО "Черкассыгаз" в городе отключили от газа все котельные", - говорится в сообщении.

Причина отключения в сообщении не указана.

Как сообщал УНИАН, компания "Смела Энергоинвест", которая является оператором котельных города и производителем тепла, накопила перед поставщиком газа "Нафтогазом Украины" многомиллионные долги. По состоянию на середину октября прошлого года (начало отопительного сезона) долг компании за газ составлял 91 миллион гривень.

В отопительном сезоне 2016-2017 годов именно из-за долгов теплопоставляющей компании город временно оставался без тепла.

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