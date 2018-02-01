Киностудия имени Довженко не подлежит приватизации

В ближайшее время будет разработан проект стратегического плана развития и модернизации киностудии.

Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко не подлежит приватизации. Об этом вице-премьер Павел Розенко заявил в эфире «5 канала», сообщает пресс-служба вице-премьера.

Читайте такжеДочерняя структура российской "Роснефти" пытается отобрать земельный участок киностудии имени Довженко – заявлениеПо его словам, на сегодняшний день дискуссия о приватизации киностудии Довженко в правительстве завершена - принято политическое решение, поддержанное и президентом, и премьер-министром, что киностудия Довженко не подлежит приватизации.

«Но это не значит, что она должна остаться в том виде, в котором она сейчас есть. Потому что состояние ее ужасное. Причины этого состояния очевидны - ее сознательно убивали и доводили до обнищания в течение длительного времени. На сегодняшний день от национальной киностудии Довженко остались только название, доброе имя, часть коллектива и прекрасные актеры. Но материально-техническая база фактически в состоянии упадка», - сказал Розенко.

Он напомнил, что Министерство культуры вместе с киностудией и Госкино в ближайшее время разработают проект стратегического плана развития и модернизации киностудии.

«Убежден, что в этом году в 90-ю годовщину основания киностудии Довженко, мы будем иметь прорывы в этом направлении, в том числе и по материально-техническому переоснащению, которое даст шанс киностудии возобновить свою деятельность», - подчеркнул вице-премьер -министр.

Как сообщал УНИАН, 21 января 2018 года на сайте Национальной киностудии художественных фильмов им. Довженко появилось заявление о том, что частная компания «Трансстрой», основанная «Роснефтью», через некоторых депутатов Киевсовета, пытается отобрать земельный участок у киностудии.

Отмечалось, что в 2008 году компания «Трансстрой» стала собственником помещения, расположенного на территории киностудии. Затем частная структура подала документы в Киевсовет для выделения ей земельного участка, на котором расположено упомянутое помещение. При этом, согласно документации, начиная с 1952 года, именно киностудия является владельцем всего земельного участка по адресу: Киев, просп. Победы, 44.

Также сообщалось, что 12 декабря 2017 года земельная комиссия Киевсовета приняла положительное решение о выделении земли «Трансстрою».