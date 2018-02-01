Историческая сделка: наследники Ротшильдов продали старинные австрийские угодья

Проданные угодья располагаются примерно в двух часах езды от Вены на территории 5,5 тыс. га. Подобные транзакции в таких семьях, как семья Ротшильдов, осуществляются раз в сто лет, отметил риэлтор.

Наследники семьи Ротшильдов Нэнси Кларич Тильман и Джеффри Хогет продали охотничьи угодья и лесническое хозяйство в Австрии. Эта недвижимость включает в себя усадьбу Лангау, в том числе располагающиеся на ее территории «роскошный охотничий домик», электростанцию и около 15 зданий.

Как передает РБК со ссылкой на Bloomberg, риэлтор Клаус Бишоф назвал эту сделку «исторической» для Континен­таль­ной Европы. Проданные Тильман и Хогетом угодья, по его данным, располагаются примерно в двух часах езды к западу от Вены на территории 5,5 тыс. га.

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Это, как отмечает Bloomberg, в 16 раз больше территории Центрального парка Нью-Йорка. «Подобные транзакции в таких семьях, как семья Ротшильдов, осуществляются раз в сто лет», — подчеркнул Бишоф, заметив, что продажа этих территорий вызвала «большой интерес со стороны предпринимателей из Германии, Швейцарии и Австрии».

Оба бывших владельца лесных угодий, по данным собеседника агентства, живут в США. Усадьбу Лангау, как уточнил Бишоф, они решили продать семье австрийских промышленников — Корду и Томасу Принцхорнам​ (Prinzhorn). Покупатели, по данным реэлтора, пообещали сохранить и развивать лесное хозяйство в Нижней Австрии.

Сумма сделки официально не раскрывается, однако, по данным местного журнала Trend, она составила €90 млн. Брокер в интервью Bloomberg комментировать эти данные отказался, заметив однако, что эта сделка стала самой крупной в его 25-летней карьере.

«Мы, как семейный бизнес, будем использовать эти инвестиции, вкладывая их в лес и древесину», — прокомментировали покупку Принцхорны. Купленные территории они назвали «хорошим дополнением к их группе компаний». Бизнес этой семьи занимается бумажной и упаковочной промышленностью.​ В штате их компании в общей сложности числятся около 6,6 тыс. человек по всему миру. Ее ежегодный доход оценивается примерно в €1,4 млрд. Корд Принцхорн стал генеральным директором этой фирмы в 2013 году. Бумажный завод, который сегодня контролирует эта семья, был основан в 1853 году в австрийском городе Питтен.

Ротшильды в свою очередь приобрели лесные угодья в Австрии еще в XIX веке. Изначально семье, как уточнил Бишоф, принадлежали 13 тыс. га в этом районе. После продажи 5,5 га остальные земли все еще принадлежат им, отметил брокер.

Как сообщал УНИАН, 82% заработанных в мире в 2017 году средств ушло в карманы богатейших людей мира. 3,7 миллиарда людей, составляющие наиболее бедную часть мирового населения, вообще ничего не получили от глобальной возросшей прибыли.