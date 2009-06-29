Forbes составил рейтинг самых дорогих особняков США
13:27, 29 июня 2009Недвижимость
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Лидер - Fleur de Lys в Беверли-Хиллз
Журнал Forbes составил рейтинг из 10 самых дорогих особняков в США, выставленных на продажу.
В список попали дома стоимостью от 60 млн. долл. до 125 млн. долл.
Самым дорогим особняком в США остается Fleur de Lys в Беверли-Хиллз. Особняк с 15 спальнями – практически точная копия дворца Людовика XIV в Версале.
На втором месте – особняк Tranquility в штате Невада. Оба особняка продаются за 100 млн. долл.
На третьем месте – поместье в пригороде Лос-Анджелеса Bel Air площадью более 4,46 тыс. кв. м. Оно выставлено на продажу за 85 млн.долл., передает «Газета.Ru».
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