Forbes составил рейтинг самых дорогих особняков США

Журнал Forbes составил рейтинг из 10 самых дорогих особняков в США, выставленных на продажу.

В список попали дома стоимостью от 60 млн. долл. до 125 млн. долл.

Самым дорогим особняком в США остается Fleur de Lys в Беверли-Хиллз. Особняк с 15 спальнями – практически точная копия дворца Людовика XIV в Версале.

На втором месте – особняк Tranquility в штате Невада. Оба особняка продаются за 100 млн. долл.

На третьем месте – поместье в пригороде Лос-Анджелеса Bel Air площадью более 4,46 тыс. кв. м. Оно выставлено на продажу за 85 млн.долл., передает «Газета.Ru».