Кабмин назначил нового главу набсовета Государственного ипотечного учреждения

14:15, 05 февраля 2018
Недвижимость
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом говорится в постановлении правительства.

Гелетей сменил на этой должности Василия Шкуракова, который выведен из состава набсовета ГИУ.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

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Теги: #ипотека в Украине#Государственное ипотечное учреждение