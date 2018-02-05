Кабмин назначил нового главу набсовета Государственного ипотечного учреждения

Гелетей сменил на этой должности Шкуракова, который выведен из состава набсовета ГИУ.

Кабинет министров Украины назначил главой наблюдательного совета Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) директора Департамента финансовой политики Министерства финансов Юрия Гелетея.

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Об этом говорится в постановлении правительства.

Гелетей сменил на этой должности Василия Шкуракова, который выведен из состава набсовета ГИУ.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.