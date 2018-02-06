Коммуналка в Украине: сколько миллионов семей получают субсидии

В данный момент субсидии на оплату коммунальных услуг получают 6,5 миллиона украинских семей.

Государственные субсидии на полную или частичную оплату коммунальных услуг получают 6,5 миллиона украинских семей. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

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"Проблема в том, что получатели субсидий абсолютно не мотивированы внедрять энергосберегающие мероприятия - ведь за них коммунальные услуги платит государство. Надо создать эту мотивацию. Наше предложение простое: дом проходит модернизацию за привлеченные в банке средства, государство ему компенсирует 50% расходов, после этого дом автоматически получает до 50% экономии, а это означает экономию субсидий, и эти деньги возвращаются в фонд (Фонд энергоэффективности – УНИАН)", - подчеркнул Зубко.

По его словам, необходимо верифицировать людей, которые получают субсидии.

"К сожалению, есть немало случаев, когда люди сдают в аренду квартиру и оформляют субсидии, не живут в Украине, но все равно имеют субсидии", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, украинцам в январе-декабре 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 3,98 миллиарда гривень, что на 43,3% меньше, чем за аналогичный показатель 2016 года.