Кличко: Заброшенные владельцами исторические здания будут возвращать в коммунальную собственность

Кличко отметил, что вопрос возвращения зданий из частной в коммунальную собственность потребует определенного времени, ведь необходимо соблюдение всех юридических процедур.

Заброшенные из-за бездействия владельцев исторические дома столичная власть будет возвращать в коммунальную собственность.

Такое политическое решение может быть принято уже в ближайшее время. Об этом в комментарии журналистам сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Хочу предупредить владельцев тех зданий, которые находятся в запущенном состоянии: мы будем сейчас рассматривать и принимать политическое решение Киевсовета о возврате таких домов в собственность общины",- заявил журналистам городской голова. Он отметил, что разрушаются исторические здания из-за того, что их владельцы не вкладывают средства в реставрацию или поддержание зданий в надлежащем состоянии или же намеренно поджигают их.

Кличко добавил, что вопрос возвращения зданий из частной в коммунальную собственность потребует определенного времени, ведь необходимо соблюдение всех юридических процедур.

"Мы работаем исключительно в правовом поле. И, к сожалению, это требует немного больше времени для того, чтобы собрать соответствующие документы, обратиться в прокуратуру и, соответственно, судов, которые принимают решения. Политическое же решение мы будем принимать в ближайшее время на сессии Киевсовета",- отметил Кличко.

Он подчеркнул, что задача городской власти - сохранить исторические здания от разрушения, чтобы Киев оставался старинным, историческим городом.