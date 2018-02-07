Рынок недвижимости: сколько времени займет регистрация места жительства в 2018 году

В этом году в Украине начнется реализация программы строительства 240 Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) по новым типовым проектам.

В 2018 году в Украине начнется реализация программы строительства 240 Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) по новым типовым проектам. Сервисные центры будут расположены так, чтобы в пределах административно-территориальной единицы граждане могли доехать до них на автотранспорте за 30 минут. Об этом сообщает портал domik.ua со ссылкой на офис реформы административных услуг при Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Как выяснило издание, одна из целей программы - насытить территорию страны ЦПАУ. Из общего запланированного числа объектов 130 центров будут построены в объединенных территориальных общинах.

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По данным офиса реформ административных услуг, состоянием на 1 февраля 2018 года для строительства новых ЦПАУ разработаны проекты зданий площадью 300 и 150 квадратных метров. Новые проекты зданий разработаны для расширения сети ЦНПУ и повышения качества их работы. По данным Офиса реформ административных услуг, проекты разработаны на основе единого дизайна в виде открытого пространства. Общий офис с высотой потолков в четыре метра разделен на технологические зоны, имеет указатели для посетителей, кафе и игровое пространство для детей. Входные двери и лестницы обеспечивают свободное передвижение инвалидов.

По данным Офиса реформ административных услуг, ежегодно за получением разных услуг в уполномоченные госорганы общаются более 5 миллионов граждан Украины. Такой наплыв клиентов работающие сервисные центры обрабатывают не эффективно.

Мониторинг за 2017 год всех 723 действующих в стране ЦПАУ показал такие результаты:

- имеют электронный документооборот - 11%;

- имеют доступ в Государственный земельный кадастр - 12,3%;

- имеют доступ в Единый государственный демографический реестр - 3,5%;

- не имеют механизма электронной очереди - 87%;

- не имеют системы доступа Wi-Fi - 98,8%.

Для совершенствования системы государственных услуг необходимо внести изменения в действующее законодательство. Для этой работы в 2017 году создана межведомственная группа. Ее возглавил вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко. В состав группы вошли народные депутаты Украины, представители министерств и ведомств, международных организаций SIDA, GIZ, USAID, IDLO, эксперты программы ULEAD ЦПАУ, проекта EDGE и др.

Эксперты Офиса реформ административных услуг вместе со специалистами уполномоченных ведомств разработали и подготовили для рассмотрения в Минрегионе законопроект об упрощенной регистрации земельного участка, места жительства и рождения ребенка - в виде одной услуги.

Фактическое время процедуры регистрации места жительства в государственных сервисных центрах в 2017 и в январе 2018 года в Офисе реформ административных услуг не предоставили. Примером эффективной работы было названо оформление справки о составе семьи за 30 секунд в ЦПАУ Харькова, Луцка и Ровно. Данные были приведены со ссылкой на эксперта административных услуг, председателя правления ВО "Стоп коррупции" Тараса Липика.

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Согласно положениям статьи 6 Закона Украины №1382-15 "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" в редакции от 16.04.2017, регистрацию места проживания граждан, уполномоченные органы власти проводят в день подачи заявления. Регистрацию места жительства завершает занесение соответствующей записи с адресными данными в паспорт заявителя. Определенное время для проведения регистрации одного заявления сотрудниками госорганов законодатели не установили.

По данным Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на зампредседателя Николая Поворозника, в столичных центрах административных услуг время регистрации места жительства заявителя занимает "от 20 минут".

Для регистрации места проживания/пребывания в столице гражданам надо воспользоваться официальным вэб-порталом административных услуг Киева. На этом ресурсе опубликованы адреса и контакты городских районных административных центров.

Спросить, сколько фактического времени занимает оформление заявления и выдача регистрации по месту жительства в разных центрах административных услуг Киева и в регионах Украины можно на форуме юридическая консультация.