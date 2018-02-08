В Нацкомиссии рассказали, насколько исправно украинцы платят за тепло и газ

Уровень расчетов населения за энергоресурсы и коммунальные услуги в 2017 году вырос от 4% до 17%.

Уровень расчетов населения за использованную тепловую энергию - за услуги отопления и подачи горячей воды - в 2017 году вырос на 5% - до 94%, а за электроэнергию на 4% - до 97,8%, говорится на сайте Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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Также сообщается, что уровень расчетов населения за газоснабжение в 2017 году вырос на 17% - до 88%.

"Расчеты за энергоресурсы и коммунальные услуги в 2017 году выросли от 4% до 17%. За водоснабжение снизились на 6%, но остались на высоком уровне - 95%. Ключевым фактором расчетов за газ остается финансирование субсидий, составляющих 55% общего потребления населения", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в декабре 2017 года увеличилась на 13,5% по сравнению с показателем на конец ноября и составила 11,1 миллиарда гривень. Долг населения за электроэнергию составил 3,6 миллиарда гривень, за газоснабжение - 12,4 миллиарда гривень, а за водоснабжение и водоотвод - 1,8 миллиарда гривень.

Всего в декабре украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 8,9 миллиарда гривень, что составило 82,3% начисленных за этот период сумм.