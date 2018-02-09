Гройсман о долгах перед ОСМД по субсидиям: гривня в гривню будет им уплачено

Кабмин 14 февраля примет необходимые изменения для решения проблемы долгов перед ОСМД.

Долги государственного бюджета по субсидиям перед объединениями совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в ближайшее время будут погашены, сообщил в ходе выступления в Верховной Раде премьер-министр Владимир Гройсман.

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«Что касается ОСМД, что касается производителей тепловой энергии и коммунальных услуг – гривня в гривню будет им уплачено. В следующую среду (14 февраля - УНИАН) мы примем необходимые изменения, и я считаю, что система (монетизация на уровне поставщика - УНИАН) заработает абсолютно нормально. Я прошу прощения за такой технический сбой, но подчеркиваю, что именно мы делаем это впервые, и делаем это ответственно, и не оставим ОСМД без внимания и с какими-то долгами», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября прошлого года правительство утвердило введение с 1 января 2018 года механизма расчетов с теплокоммунэнерго за поставленные населению в рамках субсидий услуги «живыми» деньгами вместо клиринговых операций взаимозачета. Комментируя это решение, министр социальной политики Андрей Рева подчеркнул, что изменение механизма расчетов по субсидиям с теплокоммунэнерго не коснется населения, которому субсидии все также будут начисляться по социальным нормам.

В конце прошлой недели управления труда и социальной защиты населения разослали в ОСМД письма с требованием немедленно открыть в Госказначействе счета со специальным режимом использования отдельно по каждому виду предоставляемых услуг (теплоснабжение, ГВС, содержание дома и придомовой территории).

По решению Минфина, на эти счета планировалось возмещать субсидии и льготы с возможностью использования средств исключительно для оплаты энергоносителей и воды. При этом ОСМД и ЖСК с большим процентом льготников и субсидиантов не смогли бы выплачивать заработные платы своим штатным сотрудникам, закупать необходимые материалы и проводить ремонты.