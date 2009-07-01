Эксперт: дно рынка жилья - цена середины 2005 года

Достижения дна рынка жилья в Украине можно ожидать, когда уровень цен на него достигнет показателей середины 2005 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал старший аналитик ИК «Тройка Диалог Украина» Евгений ГРЕБЕНЮК сегодня в ходе круглого стола «Рынок недвижимости в 2009 году. Есть ли свет в конце туннеля?», организованного газетой «Крещатик».

«Говорить о том, что мы достигли какого-то стабильного состояния, сложно, потому что объемы продаж упали по сравнению с прошлым годом», - сказал он.

Эксперт считает, что ближе к осени т.г. будет наблюдаться рост количества сделок определенного ценового уровня. Тогда можно будет говорить о стабилизации на рынке жилья.

По мнению Е.ГРЕБЕНЮКА, дно рынка наступит тогда, когда уровень цен на жилье достигнет показателей середины 2005 года (именно в это время в Украину начали поступать дешевые валютные ресурсы и началось искусственное перегревание рынка).

«Мы близко к дну рынка. Нам еще 10% можно ожидать падения цен», - добавил он.

В то же время, эксперт считает, что действия некоторых недобросовестных риэлторов, которые занижают или завышают стоимость продаваемого жилья, не смогут скрыть реальную картину ценовой ситуации на рынке жилья.

«Какие бы ни были искусственные действия по укрыванию реального положения дел, на рынке все равно этот баланс есть. Этот баланс означает количество свободных денег для покупки недвижимости, которая на сегодняшний день предлагается», - пояснил он.

В то же время председатель комитета по информационным технологиям Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Андрей ГУСЕЛЬНИКОВ считает, что из-за того, что рынок был «перегрет», об обвале стоимости жилья говорить некорректно.

По его словам, на протяжении двух месяцев наблюдается некая стабилизация стоимости жилья.

«Мы наблюдаем положительную тенденцию. Рост рынка незначительный. Но он застабилизирован. То есть он уже не падает, он находится в положительной динамике», - уточнил эксперт.