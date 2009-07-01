Эксперт: стоимость жилья равна себестоимости

Стоимость жилья, предлагаемого сегодня застройщиками, практически равна себестоимости.

Об этом заявила генеральный директор Финансово-строительной компании «Пагода» (Киев) Клавдия БОНДАРЕВА сегодня в ходе круглого стола «Рынок недвижимости в 2009 году. Есть ли свет в конце туннеля?», организованного газетой «Хрещатик».

По словам К. БОНДАРЕВА, если себестоимость в 2005 году была объективно одна (были дешевле строительные материалы, отчисления городу были в несколько раз меньше), то на сегодняшний день объективно стоимость строительства квадратного метра возросла в несколько раз.

«Поэтому говорить о том, что мы сейчас сможем вернуться к ценам 2005 года, будет неправильно... Сейчас мы должны городу отдавать 7-20% бесплатного жилья. Мы должны платить 5% стоимости строительства. Мы должны платить возросшие отчисления на социальное развитие города. К сожалению, эти проценты не отменены», - сказала она.

К.БОНДАРЕВА уточнила, что антикризисный закон в строительной отрасли предполагает снижение этих отчислений для нового строительства, а те дома, строительство которых началось до принятия закона, от них не освобождены.

Гендиректор компании отметила, что из-за падения спроса многие строители уже пошли на снижение своей прибыли.

«Анализируя стоимость квадратного метра на разных площадках, я понимаю, во что могла обойтись застройщику земля, какие инженерные сети он должен бесплатно проложить для города, какие отчисления он должен отдать городу. Я понимаю, что та цена, которая предлагается застройщиком, практически равна себестоимости», - сказала она.

По словам К.БОНДАРЕВОЙ, цена на первичное жилье в гривнях осталась на прежнем уровне «не потому, что застройщики хотят получить 200-400% рентабельности. Все уже практически опустились до своего дна», к той реальной себестоимости, которую они должны получить для того, чтобы возместить затраты и рассчитаться по кредитам.

Она добавила, что не ожидает резкого снижения стоимости жилья на первичном рынке.

По данным гендиректора компании, сегодня средняя стоимость жилья эконом- и бизнес-класса на первичном рынке Киева составляет 8-15 тыс. грн. за 1 кв. м.