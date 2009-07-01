Эксперт: ипотечного кредитования не будет два года

Возобновления в Украине ипотечного кредитования не стоит ожидать в течение ближайших полутора-двух лет.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал генеральный директор девелоперской компании «Европа» Сергей ЕЛИСЕЕВ сегодня в ходе круглого стола «Рынок недвижимости в 2009 году. Есть ли свет в конце туннеля?», организованного газетой «Хрещатик».

По оптимистическим прогнозам эксперта, возобновления ипотечного кредитования не стоит ожидать на протяжении 1,5-2 лет.

«Ту массовую ипотеку, которую мы наблюдали еще год-два назад, мы увидим еще не скоро. У банков нет нормальной ресурсной базы и нет нормальных механизмов по секьюритизации. Вряд ли они будут предложены в национальных рамках», - пояснил он.