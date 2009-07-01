«Европа» инвестирует более 10 млн. долл. в «Олімпік-Park»

Девелоперская компания «Европа» инвестирует до конца текущего года более 10 млн. долл. в достройку первой очереди домовладений в коттеджном городке «Олімпік-Park».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, финансирование будет осуществляться за счет собственных средств компании несколькими траншами.

Коттеджный городок «Олімпік-Park» будет достраиваться и вводиться в эксплуатацию по частям. Первая очередь городка разделена на четыре пусковых комплекса по 100 домовладений (полностью готовых к заселению).

Первый пусковой комплекс городка планируется сдать в эксплуатацию в сентябре т.г. До конца т.г. планируется сдать в эксплуатацию два пусковых комплекса на 236 участках.

Как пояснил генеральный директор компании «Европа» Сергей ЕЛИСЕЕВ, первая очередь включает в себя 418 домов, из которых на сегодня продано около половины.

По данным компании, в январе-июне т.г. количество потенциальных покупателей загородной недвижимости уменьшилось в 5 раз и составляет 20% по сравнению с первым полугодием 2008 года.

Справка УНИАН. Девелоперская компания «Европа» создана в августе 2007 года. Занимается строительством коттеджных поселков, городов-спутников и объектов коммерческой недвижимости.

Учредителем ДК «Европа» является Николай ЛАГУН.

Н.ЛАГУН также является учредителем и собственником ООО «Коммерческий банк «Дельта», Credit Collection Group, ОПФ «Дельта», КУА «Дельта-Капитал», СК «Брама Життя», ЗАО «АТОМ-банк» (Беларусь).

На сегодня компания реализует проект строительства коттеджного городка «Олімпік-Park».

«Олімпік-Park» - коттеджный городок, который расположен в 19 километрах от Киева по Житомирской трассе. Проект включает 1030 домовладений. Площадь участка под застройку составляет 290 га. Предусмотрено также создание развитой социальной и рекреационной инфраструктуры. В первой очереди будет построено 418 домовладений. Сумма инвестиций в развитие проекта «Олімпік-Pаrк» на 1 мая 2008 года составила 63 млн. долл.