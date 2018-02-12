Строительство в Украине за прошлый год подорожало на 13%

Больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений – на 16,9%.

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросли на 13,4%, сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений – на 16,9%, а также в сфере строительства нежилых зданий – на 14,6%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере возведения комплексных промышленных сооружений – на 10,9%.

При этом стоимость СМР в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем выросла на 1,3% (в ноябре стоимость по отношению к октябрю выросла на 1,6%).

Наибольший рост цен на СМР в декабре зафиксирован в сфере строительства транспортных сооружений – на 2,7%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году цены на строительно-монтажные работы по сравнению с 2015 годом выросли на 9,2%.