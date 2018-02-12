Киеву предрекли разделение на богатые районы с охраной и гетто для бедных

Эксперты говорят, что закрытые городки будут способствовать появлению вначале кварталов, а затем - и целых районов с четким делением на элитные и неблагополучные.

Киевляне все активнее отгораживаются друг от друга. Закрытые дворы начали входить в моду еще несколько лет назад и сейчас многие застройщики, предлагающие дома комфорт- и элитного классов, обещают "территорию без посторонних".

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Об этой тенденции сообщает в своем материале Страна.ua.

Но девелоперы пошли еще дальше - закрывают не просто отдельные придомовые территории, а целые кварталы, создавая "режимные" городки со своими магазинами, школами, спортклубами и прочее.

"В качестве примера можно назвать, скажем, "Липинку", "Комфорт-таун", "Чайку" и прочие. И само появление таких городков - тревожный звоночек для столичных властей", - считает урбанист Григорий Мельничук.

А руководитель агентства "Еврорейтинг" Григорий Перерва говорит, что в Киеве началась сегрегация. "Если так пойдет дальше, через 10-15 лет столица окончательно разделится на районы для бедных и богатых, в городе появятся настоящие гетто", - говорит эксперт.

"Закрывая целые микрорайоны, застройщики идут на поводу у потенциальных покупателей. Из-за разгула преступности в столице все больше граждан хотят поселиться на гарантированно безопасной территории. Плюс - стремятся жить среди равных себе по социальном статусу", - говорит Григорий Перерва.

Кроме того, по его словам, "закрытость" автоматически повышает стоимость недвижимости, если ее впоследствии придется продавать или сдавать в аренду.

Но главный мотив - отсутствие чувства безопасности на территории города.

Тот факт, что Киев развивается по модели бразильских городов с их фавелами для бедноты, где зашкаливает преступность, и кварталами для среднего класса и богатых с охраной по периметру, должен был бы насторожить столичных чиновников, считает эксперт.

"Дома с закрытой территорией - это фишка, которая сейчас реально работает. Спрос на квартиры в таких комплексах растет, и, если покупателю предложить на выбор жилье в доме с охраной или без таковой, то он однозначно выберет первый вариант. Поэтому большинство застройщиков пытается "закрыть" дворы. И это правильно, ведь придомовая территория находится на балансе ОСМД или частного ЖЭКа, жильцы платят за уборку, поэтому имеют право на чистоту и порядок", - говорит аналитик SV Development Сергей Костецкий.

Григорий Перерва считает, что проблема намного глубже, чем простое желание одних города отгородиться от других. "Очевидно, что идет сегрегация. И лет через 10-15 это приведет к тому, что в Киеве появятся районы для богатых и откровенные гетто", - считает эксперт.

Обычно расслоение городов на зоны происходит по следующей схеме: из-за дурной репутации того или иного района более-менее платежеспособные жильцы начинаю массово выставлять свои квартиры на продажу, чтобы переехать в другое, более приличное место. Жилье начинает резко падать в цене и становится доступным для небогатых горожан, которые, наоборот, ищут квартиру подешевле.

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В итоге, в одном микрорайоне накапливается критическая масса жильцов с низким социальным статусом со всеми вытекающими отсюда последствиями - ростом преступности, дальнейшим падением репутации и пр. По схожему сценарию появлялись арабские районы в Париже: в 60-х местные власти возвели целые городки новостроек, но не позаботились об инфраструктуре. В итоге парижане не стали туда переезжать, жилье начало стремительно дешеветь, так что его выкупили мигранты из арабских стран.

Пока в Киеве нет четкого разделения на такие зоны, хотя традиционно считается, что на Троещине жить не престижно, а на Печерске - модно. Но и там и там живут люди с разным уровнем дохода.

Эксперты же говорят, что закрытые городки будут способствовать появлению вначале кварталов, а затем - и целых районов с четким делением на элитные и неблагополучные.

Предположительно, первыми в черный список могут попасть отдельные микрорайоны Деснянского и Дарницкого районов, где и сейчас наблюдается самый высокий уровень преступности. Скажем в прошлом году в Деснянском районе было совершено больше всего преступлений - более 10 тысяч, при этом раскрыто - меньше 2 тысяч. Лидирующим по числу убийств оказался Дарницкий район столицы. Там же зафиксировано больше всего квартирных краж.