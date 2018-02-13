Рынок столичной недвижимости оживает: количество сделок выросло на 8%

Рост покупки недвижимости связан с отсутствием вариантов вложения средств населения.

Количество сделок купли-продажи на рынке жилой недвижимости в 2017 году выросло на 8% по сравнению с 2016 годом - до 31,389 тыс., сообщил заместитель руководителя Департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник на пресс-конференции.

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"По итогам 2017 года в Киеве было заключено 31 389 сделок, это самый высокий показатель за всю историю продаж на рынке в Украине в этом регионе... Прирост составил порядка 8%", - сказал он.

Он отметил, что в данную статистику не входят инвестиционные договора.

Олейник добавил, что рост покупки недвижимости связан с отсутствием вариантов вложения средств населения.

"Население не доверяет никаким иным инструментам, не работает институт депозитов, фондовый рынок. Население предпочитает вкладывать сбережения в простой инструмент – квартиры", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что в Киеве наблюдается тенденция сокращения жилого фонда.

"Это связано с двумя тенденциями. Первая - большая доля аварийного жилья. Жилье массовой застройки 50-60-х годов панельными домами, которые имеют нормативный срок от 50 до 60 лет, подходит к концу. И в ближайшей перспективе ожидается, что эти районы будут подвержены реконструкции. Вторая – вывод жилого фонда из категории жилого в нежилой. Это касается центральных районов, когда квартиры на первых этажах превращаются в офисы", - отметил представитель UTG.

Как сообщал УНИАН, по данным компании UTG, цена на новые квартиры в Киеве может вырасти на 2-4% в 2018 году.

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в августе 2017 года по сравнению с июлем снизилась на 0,3% – до 23,195 тысячи грн/кв. м, по сравнению с августом 2016 года цена снизилась на 1,1%.