Монетизация субсидий мотивирует экономить энергоносители - Минсоцполитики

Монетизация субсидий позволит гражданам самостоятельно выбирать поставщика услуг и рассчитываться "живыми" деньгами от субсидий.

Запуск механизма монетизации субсидий на жилищно-коммунальные услуги позволит создать мотивацию для экономного использования энергоносителей, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на директора Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталия Музыченко.

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Он отметил, что сейчас отсутствует мотивация для граждан рационально использовать как энергоносители, так и тепловую энергию, ведь государство в любом случае предоставит субсидию для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Сейчас процесс предоставления субсидий населению предусматривает расчет между государством и поставщиками коммунальных услуг. Монетизация субсидий позволит гражданам самостоятельно выбирать поставщика услуг и рассчитываться "живыми" деньгами от субсидий, подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября прошлого года правительство утвердило введение с 1 января 2018 года механизма расчетов с теплокоммунэнерго за поставленные населению в рамках субсидий услуги "живыми" деньгами вместо клиринговых операций взаимозачета. Комментируя это решение, министр социальной политики Андрей Рева подчеркнул, что изменение механизма расчетов по субсидиям с теплокоммунэнерго не коснется населения, которому субсидии все так же будут начисляться по социальным нормам.