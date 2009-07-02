Украина призывает Россию вернуть имущество

Украина призывает российскую сторону без промедлений вернуть нашей стране все принадлежащее ей навигационно-гидрографическое имущество, которое незаконно используется Черноморским флотом Российской Федерации.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, текст которого передан УНИАН.

В Министерстве напомнили, что 16 июня этого года военнослужащие ЧФ РФ помешали судебным исполнителям Государственной исполнительной службы Украины реализовать решение Хозяйственного суда Херсонской области о возвращении Украине радионавигационной станции “Марс-75” в городе Геническе. В МИД отмечают, что российская сторона в очередной раз проигнорировала решение Хозяйственного суда Херсонской области, что противоречит нормам международного права и законодательства Украины, а также двустороннему соглашению о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 года.

В министерстве напоминают, что объекты навигационно-гидрографического обеспечения безопасности мореходности, в том числе радионавигационная станция “Марс-75”, являются государственной собственностью Украины и не подлежат аренде, в пользование российской стороне никогда не передавались.

При этом в сообщении отмечается, что в соответствии с Конституцией Украины, юрисдикция судов распространяется на все правоотношения, возникающие в государстве, а судебные решения принимаются судами именем Украины и являются обязательными к выполнению на всей территории Украины. В МИД напомнили, что российская сторона, согласно базовым договорам по вопросам Черноморского флота, взяла на себя обязательство придерживаться законодательства Украины.

Исходя из международной ответственности Украины за обеспечение безопасности мореходности в собственных территориальных водах, а также руководствуясь решениями украинских судов, согласно договоренностям, достигнутым 10 июня с.г. в Киеве во время седьмого заседания Подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины, в ближайшее время должно быть проведено очередное заседание рабочей группы по вопросам навигационно-гидрографического обеспечения мореходности. В МИД заверили, что украинская сторона подтверждает свою готовность к заключению соглашений в сфере навигационно-гидрографического обеспечения мореходности в Черном и Азовском морях, как это предусмотрено Соглашением между Украиной и Российской Федерацией о параметрах раздела Черноморского флота от 28 мая 1997 года.