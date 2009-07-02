Тимошенко: ВР должна заняться налогом на недвижимость

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает целесообразным рассмотреть на следующей неделе в Верховной Раде законопроект о налоге на недвижимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании Совета председателей сельских и поселковых советов при Кабинете Министров.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины предлагает ввести налог на квартиры площадью более 150 кв. м. Об этом говорится в законопроекте №3533 «О налоге на недвижимое имущество (недвижимость), отличное от земельного участка», внесенном Кабмином в Верховную Раду 22 декабря 2008 года.

Согласно пояснительной записке, документом предусматривается введение налога на недвижимость, отличную от земельного участка. В частности, плательщиком налога планируется определить физических лиц, в том числе физлиц-предпринимателей, а также юридических лиц – собственников зданий. Объектами налогообложения должны быть здания, кроме тех, которые находятся в собственности учреждений и организаций иностранных государств.

Базой налогообложения предлагается определить общую площадь объектов недвижимости, которая будет определяться на основании данных, предоставляемых органами, которые осуществляют государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Ставки налога в расчете на год составляют 1% суммы месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного населения на 1 января отчетного налогового периода, за 1 кв. м общей площади объекта налогообложения.

Для налогоплательщиков установлены льготы по каждому виду зданий в следующих размерах: 150 кв. м общей площади по квартире, используемой как основное место жительства; 300 кв. м общей площади дома при использовании его как основного места жительства; 100 кв. м общей площади садового (дачного) дома; 100 кв. м общей площади хозяйственных построек; 30 кв. м общей площади гаража.

Указанные льготы применяются к одному объекту недвижимости по каждому виду из вышеперечисленных независимо от количества зданий в собственности налогоплательщика.

При этом органам местного самоуправления предоставляется право устанавливать дополнительные льготы в виде уменьшения базы налогообложения.

Планировалось, что в случае принятия закона он вступит в силу с 1 января 2009 года.