Эксперты: производство цемента в 2009 году снизится на 40%

Объемы производства цемента в этом году в Украине снизятся на 35-40% - до 8-9 млн. тонн.

Такой прогноз сделал директор по продажам ООО с ИИ «Дикергофф Украина» Сергей ДУДЗЯНЫЙ сегодня на пресс-конференции.

По оптимистическим прогнозам, объем рынка цемента в 2009 году в Украине составит 8-9 млн. тонн цемента, а по «апокалиптическим» прогнозам – 5-6 млн. тонн, передает корреспондент УНИАН.

«Это будет падение как минимум на 35% от прошлого года», - сказал он.

Директор по продажам компании сообщил, что за первое полугодие наблюдается снижение объема продаж на волынском заводе компании на 50%.

Эту цифру также называли другие производители цемента.

По словам коммерческого директора ОАО «Подольский цемент» Анатолия ДЕГТЯРЕВА, за первое полугодие т.г. и производство, и продажа цемента упали наполовину.

С.ДУДЗЯНЫЙ отметил, что «дно» рынка цемента в Украине было в 1995 году, когда объемы производства в Украине достигли 5 млн. тонн. «Это дно, ниже которого Украина в принципе упасть не может», - сказал он.

По словам эксперта, пик производства на рынке цемента наблюдался в 2007-2008 годах, когда было произведено и реализовано 14 млн. тонн.

По данным ассоциации «Укрцемент», за пять месяцев т.г. в Украине было произведено 3 млн. 176,3 тыс. тонн цемента, что на 48,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

По состоянию на 1 января 2009 года цементная отрасль Украины насчитывала 42 печи и 85 цементных мельниц.