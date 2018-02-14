Минфин и ОСМД достигли компромисса по монетизации субсидий

Минфин обещает в феврале погасить долги перед ОСМД и жилищными кооперативами по льготам и субсидиям за 2017 год.

Объединения совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительные кооперативы (ОСМД/ЖСК) до конца февраля 2018 года получат возмещение долгов по льготам и субсидиям за 2017 год на свои текущие банковские счета, а открытые для этих целей казначейские счета будут закрыты.

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Об этом сообщается на сайте Министерства финансов со ссылкой на итоги встречи представителей ОСМД/ЖСК с руководством Минфина, на которой удалось достичь компромисса относительно монетизации субсидий.

По информации Минфина, также стороны договорились, что в рамках введенного с января механизма монетизации субсидий фактическая выплата средств гражданам начнется с 1 апреля 2018 года при условии принятия соответствующего постановления правительством.

В то же время, Минфин отметил, что позиция сторон по объему монетизации осталась частично несогласованной, так как ОСМД настаивают на монетизации всех расходов граждан, в то время как в министерстве предлагают монетизировать только субсидии без льгот исключительно на расходы по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, управление многоквартирным домом, вывоз бытового мусора и жидких нечистот.

В Минфине считают, что в случае принятия правительством принципиального решения все несогласованности могут быть решены в конструктивном диалоге.

Также сообщается, что сегодня, 14 февраля, Минфин вынесет на рассмотрение правительства проект изменений в постановление о монетизации субсидий.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября прошлого года правительство утвердило введение с 1 января 2018 года механизма расчетов с теплокоммунэнерго за поставленные населению в рамках субсидий услуги «живыми» деньгами вместо клиринговых операций взаимозачета.

В конце января 2018 года представители ОСМД (объединений совладельцев многоквартирных домов) призывали правительство в ближайшее время запустить адресную монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения, а также возместить задолженность бюджета по льготам и субсидиям за предыдущие периоды перед ОСМД, что должно позволить объединениям своевременно и в полном объёме оплачивать счета, а также инвестировать средства в энергомодернизацию зданий.