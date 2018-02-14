Жилье в лизинг: Кабмин одобрил привлечение $500 миллионов китайского кредита

Кредит под государственную гарантию будет предоставляться сроком на 15 лет, а эффективная процентная ставка составит 4,5% годовых.

Кабинет министров Украины одобрил привлечение 500 млн долл. кредита от Китайской национальной корпорации генеральных подрядов (CCEC) для финансирования реализации государственного инвестиционного проекта "Обеспечение жильем на условиях ипотечного кредитования или финансового лизинга".

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

«Внедрение проектов государственного лизингового жилья в Украине - это колоссальные позитивные изменения на рынке жилой недвижимости, ведь на упрощенных условиях лизинга большее количество граждан смогут приобрести собственное жилье. Очень рад, что правительство поддерживает эту важную инициативу и уже согласовало привлечение 500 млн долл. кредита от Китайской национальной корпорации генеральных подрядов (CCEC) на реализацию таких проектов в Украине. Со своей стороны Минрегион готов всячески поддерживать эти изменения», - написал он.

По словам Парцхаладзе, кредит под государственную гарантию будет предоставляться сроком на 15 лет, эффективная процентная ставка составит 4,5% годовых, а выборка кредита будет осуществляться отдельными траншами согласно утвержденному графику финансирования.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины разрешил Государственному ипотечному учреждению предоставлять жилую недвижимость гражданам Украины в финансовый лизинг.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

Финансовый лизинг — это аренда с правом выкупа предмета лизинга в конце срока. Главное отличие от кредита заключается в том, что лизинг имеет упрощенную процедуру оформления для клиента (регистрацию, страхование и т. д. осуществляет лизинговая компания) и определенные налоговые льготы для юридических лиц. Для получения лизингового финансирования не требуется оформление залога, поскольку предмет лизинга принадлежит лизинговой компании, а право собственности переходит к клиенту после полной выплаты лизинговых платежей.