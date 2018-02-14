Жилье в лизинг: Кабмин одобрил привлечение $500 миллионов китайского кредита

18:18, 14 февраля 2018
Недвижимость
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Кабмин одобрил привлечение $500 млн кредита для финансирования лизингового жилья / фото УНИАН

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

«Внедрение проектов государственного лизингового жилья в Украине - это колоссальные позитивные изменения на рынке жилой недвижимости, ведь на упрощенных условиях лизинга большее количество граждан смогут приобрести собственное жилье. Очень рад, что правительство поддерживает эту важную инициативу и уже согласовало привлечение 500 млн долл. кредита от Китайской национальной корпорации генеральных подрядов (CCEC) на реализацию таких проектов в Украине. Со своей стороны Минрегион готов всячески поддерживать эти изменения», - написал он.

По словам Парцхаладзе, кредит под государственную гарантию будет предоставляться сроком на 15 лет, эффективная процентная ставка составит 4,5% годовых, а выборка кредита будет осуществляться отдельными траншами согласно утвержденному графику финансирования.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины разрешил Государственному ипотечному учреждению предоставлять жилую недвижимость гражданам Украины в финансовый лизинг.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

Финансовый лизинг — это аренда с правом выкупа предмета лизинга в конце срока. Главное отличие от кредита заключается в том, что лизинг имеет упрощенную процедуру оформления для клиента (регистрацию, страхование и т. д. осуществляет лизинговая компания) и определенные налоговые льготы для юридических лиц. Для получения лизингового финансирования не требуется оформление залога, поскольку предмет лизинга принадлежит лизинговой компании, а право собственности переходит к клиенту после полной выплаты лизинговых платежей.

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Теги: #жилье в лизинг#ипотека в Украине