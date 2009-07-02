Черновецкий намерен сделать бюветы платными

Один из лидеров Блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ заявляет, что действующий мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ требует обустроить бюветы счетчиками и брать плату за пользование водой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Д.АНДРИЕВСКОГО.

Как сообщил оппозиционный политик, «Киевводоканал» обратился в районные администрации с требованием обеспечить учет воды, которая подается через бюветные комплексы, и заключение договоров об уплате за нее по тарифам, утвержденным для населения.

Д.АНДРИЕВСКИЙ заметил, что в случае отказа или промедления с заключением договоров «Киевводоканал» угрожает прекратить подачу воды в бюветы.

По мнению депутата, «Киевводоканал» не имеет никакого права брать плату за бесплатную воду.

«Это вода из открытого источника, на покупку или транспортировку которой «Киевводоканал» не тратит ни одной копейки. Поэтому заставлять киевлян ее покупать, это все равно, что требовать платить за воду из колодца», - отметил Д.АНДРИЕВСКИЙ.