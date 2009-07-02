Эксперт: стоимость земли в Украине к концу года снизится на 30%

Стоимость земли в Украине к концу года снизится на 25-30%.

Об этом говорится в Аналитическом бюллетене рынка недвижимости Украины, опубликованном компанией «Эрнст энд Янг».

Текущие цены продажи земельных участков упали на 35-40%. Скидки на торг достигли своего пика в этом году и в частных случаях составили 25-30%.

Аналитики компании отмечают, что на рынке присутствует незначительное количество сделок под индивидуальный девелопмент жилой недвижимости, а также значительный разброс цен в связи с отсутствием крупных и средних транзакций.

В отчете компании говорится, что земельные участки, изначально приобретенные для спекулятивных целей, сейчас выставлены на продажу, однако продавцы сталкиваются с низкой ликвидностью и низким спросом.

Значительное преобладание предложения над спросом земельных участков как частной, так и арендуемой собственности ожидается к концу 2009 года.

В компании считают, что единственным востребованным продуктом на земельном рынке Украины в этом году будут участки с наилучшим местоположением, соответствующей инфраструктурой и по разумной цене.

Справка УНИАН. Ernst & Young — американская аудиторская компания, одна из крупнейших в мире, входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний и первой среди них открыла офис в Украине в 1991 году.