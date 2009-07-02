Земля в пригороде Киева продолжает дешеветь

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство за апрель-июнь т.г. снизилась на 10,76% (442 долл.) - до 3668 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за второй квартал стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 9,20% (608 долл.) – до 6002 долл./сотка, Обуховском – на 10,08% (502 долл.) – до 4476 долл./сотка, Бориспольском – на 12,36% (538 долл.) – до 3816 долл./сотка, Вышгородском – на 10,60% (340 долл.) – до 2863 долл./сотка, Броварском – на 12,88% (422 долл.) – до 2852 долл./сотка, Васильковском – на 13,53% (377 долл.) – до 2407 долл./сотка, Бородянском – на 11,35% (223 долл.) – до 1741 долл./сотка, Макаровском – на 7,67% (142 долл.) – до 1703 долл./сотка, Фастовском – на 9,92% (122 долл.) – до 1105 долл./сотка, Барышевском – на 12,28% (142 долл.) – до 1015 долл./сотка; Переяслав-Хмельницком – на 8,60% (94 долл.) – до 997 долл./сотка, Кагарлыкском – на 11,20% (165 долл.) – до 1312 долл./сотка и в Иванковском районе – на 13,60% (156 долл.) – до 993 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 11%, Бориспольском – 11%, Васильковском – 16%, Киево-Святошинском – 21%, Броварском – 8%, Обуховском – 10%, Бородянском – 4%, Вышгородском – 10%, Кагарлыкском – 3%, Барышевском – 1%, Фастовском – 2%, Белоцерковском – 1%, Иванковском – 1%, Переяслав-Хмельницком – 1%.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.