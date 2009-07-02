Цена коттеджей под Киевом уменьшилась

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе за апрель-июнь т.г. снизилась на 9,19% (91 долл.) – до 900 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 72 130 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период снизилась на 13,66% или 192 долл. – до 1213 долл./кв. м при средней стоимости 101 884 долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период снижение цен на коттеджи наблюдалось в Обуховском районе – на 118 долл., до 1350 долл./кв. м; Вышгородском – на 110 долл., до 956 долл./кв. м; Киево-Святошинском – на 131 долл., до 1207 долл./кв. м; Бородянском – на 102 долл., до 842 долл./кв. м; Макаровском – на 66 долл., до 761 долл./кв. м., Броварском – на 109 долл., до 932 долл./кв. м; Переяслав-Хмельницком – на 30 долл., до 358 долл./кв. м.; Фастовском – на 54 долл., до 457 долл./кв. м; Кагарлыкском районе – на 57 долл., до 568 долл./кв. м.; Бориспольском – на 139 долл., до 1223 долл./кв. м, Васильковском – на 81 долл., до 949 долл./кв. м, в остальных десяти районах области – на 17-49 долл., до 171-420 долл./кв. м.

Доля предложений коттеджей от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области (за исключением коттеджных поселков) составляет: в Киево-Святошинском районе – 24%, Васильковском – 16%, Бориспольском – 9%, Вышгородском – 8%, Обуховском – 8%, Бородянском – 3%, Броварском – 6%, Макаровском – 2%, Кагарлыкском – 5%, Фастовском – 2%, Переяслав-Хмельницком – 5%; в остальных десяти районах области – 12%.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе снизилась на 3% или 48 долл. – до 1547 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 201 065 долл.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).