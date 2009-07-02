В Киеве аренда квартир снизилась

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве за апрель-июнь т.г. снизилась на 8,93% (42 долл.) – до 426 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 52 долл. – до 415 долл., 2-комнатных – снизилась на 61 долл., до 605 долл., 3-комнатных – снизилась на 75 долл., до 732 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 25 долл. – до 329 долл., 2-комнатных – снизилась на 68 долл., до 591 долл., 3-комнатных – снизилась на 51 долл., до 713 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 34 долл. – до 258 долл., 2-комнатных – снизилась на 42 долл. – до 337 долл., 3-комнатных – снизилась на 43 долл. – до 525 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 30 долл. – до 278 долл., 2-комнатных – снизилась на 37 долл., до 370 долл., 3-комнатных – снизилась на 59 долл., до 511 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 35 долл. – до 245 долл., 2-комнатных – снизилась на 31 долл. – до 338 долл., 3-комнатных – снизилась на 34 долл., до 436 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 31 долл. – до 267 долл., 2-комнатных – снизилась на 4 долл. – до 393 долл., 3-комнатных – снизилась на 31 долл. – до 455 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 34 долл. – до 289 долл., 2-комнатных – снизилась на 33 долл. – до 386 долл., 3-комнатных – снизилась на 55 долл. – до 455 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 37 долл. – до 275 долл., 2-комнатных – снизилась на 32 долл., до 369 долл., 3-комнатных – снизилась на 47 долл., до 455 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 39 долл. – до 258 долл., 2-комнатных – снизилась на 41 долл., до 356 долл., 3-комнатных – снизилась на 50 долл., до 437 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 30 долл. – до 262 долл., 2-комнатных – снизилась на 33 долл., до 348 долл., 3-комнатных – снизилась на 18 долл. – до 466 долл.

Объем предложений от всей совокупности 1-3-комнатных квартир, представленных в десяти районах Киева, составляет: в Шевченковском районе – 17%, Печерском – 13%, Дарницком – 12%, Оболонском – 9%, Днепровском – 9%, Соломенском – 11%, Голосеевском – 8%, Святошинском – 8%, Деснянском – 7%, Подольском – 6%.

Как сообщал УНИАН, за 2008 год средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 37,79% или 368 долл. – до 607 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 г. занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.