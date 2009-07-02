Вторичное жилье Киева подешевело

Средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева за апрель-июнь т.г. снизилась на 10,59% (177 долл.) – до 1494 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1100 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2512 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Шевченковском районе – на 10,31% (223 долл.) – до 1937 долл. за 1 кв. м; Голосеевском – на 11,22% (190 долл.) – до 1506 долл.; Днепровском – на 9,48% (128 долл.) – до 1219 долл.; Деснянском – на 9,63% (122 долл.) – до 1146 долл.; Дарницком – на 11,47% (142 долл.) – до 1100 долл. за 1 кв. м.; Печерском – на 12,05% (344 долл.) – до 2512 долл.; Подольском – на 9,17% (139 долл.) – до 1379 долл.; Соломенском – на 10,18% (153 долл.) – до 1347 долл.; Святошинском – на 11,19% (154 долл.) – до 1224 долл. за 1 кв. м; Оболонском – на 8,34% (136 долл.) – до 1493 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева в мае т.г. снизилась на 1,14% (17 долл.) – до 1501 долл./кв. м, в 2008 году – на 33,23% (1143 долл.) – до 2297 долл. за 1 кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.