Эксперт: новый проект Жилищного кодекса сохраняет коррупцию

Новый проект Жилищного кодекса, который подготовлен Министерством по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и внесен в парламент Кабинетом министров, не содержит эффективных механизмов для реформирования сферы ЖКХ.

Такое мнение УНИАН высказал директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА.

По его мнению, главная проблема документа – не подтвержденные методы регулирования рынка и достаточно жесткая административная составляющая.

«Новый проект Жилищного кодекса, подготовленный в недрах МинЖКХ, не стоит расценивать как эффективный механизм реформирования сферы ЖКХ. В законопроекте есть ряд моментов, которые не способствуют введению реальных регуляторных механизмов и не упрощают процедуру предоставления альтернативных услуг на рынке ЖКХ. Видно, что чиновники писали законопроект с тем, чтобы продолжать манипулировать своим статусом и почти в ручном режиме управлять отраслью», - считает эксперт.

По мнению В.БАЛЫ, рыночные механизмы должны быть задействованы в сфере ЖКХ. Только тогда можно будет говорить об улучшении качества услуг.

«Рынок ЖКХ подвержен влиянию тех же законов саморегулирования, как и рынок энергетики, связи и пр. Попытки вести неконкурентную борьбу приводят, как мы видим, к ухудшению качества услуг и усилению коррупционной составляющей. Эти моменты стоит четко расписать в новом проекте Жилищного кодекса», - отметил директор АМС.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Верховная Рада Украины не поддержала проект Жилищного кодекса.

В ВР были зарегистрированы два проекта Жилищного кодекса, один из которых внесен народным депутатом Украины Александром ПОПОВЫМ (фракция ПР), а второй внесен правительством. Народные депутаты Украины поддержали предложение об отправке двух законопроектов на повторное первое чтение.