АТКУ: Украина может быть втянута в международный скандал

В поисках оправданий, почему автономное отопление должно быть максимально ограничено в Украине, Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства рискует спровоцировать международный скандал со странами ЕС.

Такое мнение УНИАН высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, поводом для такого скандала может послужить заявление министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексея КУЧЕРЕНКО о том, что установка индивидуальных систем отопления в отдельных квартирах в многоэтажных домах экологически опасной, вредной для здоровья и может привести к авариям и взрывам.

«Министр не только ставит под сомнение санитарные нормы и нормы безопасности стран Евросоюза, где такие технологии используются уже почти 40 лет. Причем современные системы контроля уже давно перешагнули черту сверхбезопасности. Своими заявлениями КУЧЕРЕНКО фактически подрывает деловую репутацию всех производителей такого оборудования – и европейских, и российских, и китайских, и, главное, отечественных», - пояснил В. ЯКОВЕНКО.

По мнению главы АТКУ, подрыв деловой репутации очевиден, ведь в Европе ни один завод не может выпустить товар на рынок, если он несет хоть малейшую угрозу человеческой жизни. Причем вся продукция выпускается по единому стандарту как для еврозоны, так и для других стран. Ежегодно только европейские фабрики производят более 8 млн. котельных установок, из которых 6 млн. устанавливаются в квартирах европейцев.

При этом В. ЯКОВЕНКО подчеркнул, что Министерство по вопросам ЖКХ само создает условия для небезопасности таких систем.

«Люди, доведенные до отчаяния холодом, идут на установку индивидуального отопления нелегальным путем. Часто это происходит без надлежащего планирования с использованием неквалифицированных рабочих. Процесс практически идет, но государство его не контролирует. И в этом главная вина и ответственность министерства, которое не способствует возвращению автономного отопления в регламентированное русло свободного распространения», - заявил глава АТКУ.