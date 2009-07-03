«Киевэнерго» включило горячую воду

АК «Киевэнерго» сегодня подключила потребителей зоны ТЭЦ-6 к горячему водоснабжению. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«В 01.10 «Киевтрансгаз» возобновил подачу газа на ТЭЦ-6. «Киевэнерго» организовало роботу специалистов ночью, чтобы как можно скорее возобновить подачу горячей воды потребителям», - заявил технический директор АК «Киевэнерго» Александр ЗАЙЦЕВ.

Сообщается также, что с момента подачи газа «Киевэнерго» начало подогрев сетевой воды. До 5 утра температура теплоносителя была поднята до 65 °С, после чего началось подключение потребителей жилищных массивов Троещина, Оболонь, Радужный, Лесной к горячему водоснабжению. С 11.00 началось подключение Виноградаря. Подключение потребителей к горячей воде в зоне обслуживания ТЭЦ-6 в полном объеме завершится до 18.00.

Как сообщал УНИАН, ранее АК «Киевэнерго» неоднократно заявляла, что по причине отсутствия расчетов со стороны КГГА она лишена достаточного газоснабжения и испытывает значительные трудности в работе станций в части выработки тепловой и электрической энергии. Так, из-за отсутствия газоснабжения "Киевэнерго" не имела возможности возобновить горячее водоснабжение от ТЭЦ-6, испытания магистрали на которой закончились еще 24 июня. С просьбой как можно скорее решить вопрос поставок топлива компания неоднократно обращалась к газопоставщикам и столичной власти.