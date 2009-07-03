Ющенко подписал изменения к программе развития ЖКХ
18:06, 03 июля 2009Недвижимость
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На 2004-2010 годы
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы».
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как сообщал УНИАН, программой предусматривается формирование цивилизованного рынка жилья и его обслуживания, установление недискриминационных экономических отношений между субъектами рынка и государством.
На реализацию этой программы необходимо 4,05 млрд. грн. из Государственного бюджета.
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