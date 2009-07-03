Ющенко подписал изменения к программе развития ЖКХ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, программой предусматривается формирование цивилизованного рынка жилья и его обслуживания, установление недискриминационных экономических отношений между субъектами рынка и государством.

На реализацию этой программы необходимо 4,05 млрд. грн. из Государственного бюджета.