Голубченко: горячая вода в квартирах Киева будет

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заявляет, что Киев согласовал вопросы поставок газа на период до следующего отопительного сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«У нас выделены лимиты на газ. У нас подписаны соглашения на газ. То есть, организационные вопросы с «Нафтогазом» мы решили. По крайней мере, до отопительного сезона», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Относительно расчетов столицы перед «Киевэнерго» на покрытие разницы в тарифах за использованный газ А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что банк «Хрещатик» перечислил средства соответствующего кредита, и за их счет частично погашены долги перед «Киевэнерго».

«Мы рассчитались: сегодня последние 40 миллионов отправили в «Киевэнерго» по разнице в тарифах. Сегодня акт будет подписан, и я вам потом скажу, сколько еще осталось (долга по разнице в тарифах перед «Киевэнерго» - УНИАН). Я думаю, что осталось приблизительно миллионов 200 на этот момент», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

По словам первого заместителя председателя КГГА, проблема с возобновлением горячего водоснабжения в 4-х районах города была связана не с задолженностью, а с работами по ремонту сетей.

«Пустили воду горячую, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО, - на ТЭЦ-6 пустили газ. Вчера только подписали акт по испытаниям. Он не был подписан. Вчера только последние прорывы заваривали вечером».

Как сообщал УНИАН, ранее АК «Киевэнерго» неоднократно заявляла, что из-за долга горадминистрации она лишена достаточного газоснабжения, и «не может нагревать воду».

Следовательно, киевляне, в квартирах которых были проведены гидравлические испытания труб, продолжали оставаться без горячей воды.

Вместе с тем сегодня АК «Киевэнерго» уже сообщило, что подключило потребителей зоны ТЭЦ-6 к горячему водоснабжению.