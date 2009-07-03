Поставщиком горячей воды будет «Киевтеплокоммунэнерго»

Распоряжение о создании в столице коммунального предприятия «Киевтеплокоммунэнерго» уже подписано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, комментируя ситуацию с созданием данного предприятия.

Отвечая на вопрос, дала ли согласие АК «Киевэнерго» быть исполнителем услуг по теплоснабжению (ответ должны были предоставить до 1 июля - УНИАН), А.ГОЛУБЧЕНКО сказал: «Сегодня он (руководитель компании «Киевэнерго» - УНИАН) придет ко мне давать ответ, но так или иначе распоряжение по теплокоммунэнерго подписано, о его создании».

А.ГОЛУБЧЕНКО подчеркнул, что городская власть рассчитывает на то, что это коммунальное предприятие обязательно заработает уже в этот отопительный сезон.

«Самое главное, чтобы он (“Киевтеплокоммунэнерго”) заработал с нового отопительного сезона. В этот отопительный сезон он должен начать работать», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, столичная власть к июлю этого года планировала создать предприятие «Киевтеплокоммунэнерго», которое будет поставлять жителям города горячую воду.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, создание «Киевтеплокоммунэнерго» означает, что появится производитель услуг, который будет предоставлять киевлянам не энергию для нагрева воды, а горячую воду.