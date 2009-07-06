Начальником Госжилкоминспекции назначен Мазурчак

Кабинет министров Украины своим распоряжением (от 1 июля 2009 г. №748-р) назначил Александра МАЗУРЧАКА первым заместителем министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины – начальником Государственной жилищно-коммунальной инспекции, уволив его с ранее занимаемой должности.

Документ опубликован на сайте правительства.

Кроме того, Кабмин распоряжением (от 1 июля 2009 г. №747-р) уволил Сергея ЗИМИНА с должности начальника Государственной жилищно-коммунальной инспекции согласно его заявлению.

Напомним, Кабмин назначил А.МАЗУРЧАКА первым заместителем министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства распоряжением №161-р от 18 февраля т.г.