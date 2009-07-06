Элитное жилье в Киеве подешевело

Средняя стоимость элитного жилья в Киеве в июне текущего года снизилась на 1,7% – до 8248 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Knight Frank Ukraine.

Согласно сообщению, снижение стоимости элитного жилья в столице произошло в результате снижения активного спроса.

По данным компании, зафиксированный в прошлом месяце рост цен в бизнес-классе в июне сменился незначительным снижением (на 0,35%), что обусловлено наступлением традиционно малоактивного летнего периода. Средние цены в этом сегменте на 1 июля т.г. составили 1974 долл. за кв. м.

Аналитики компании прогнозируют, что на городском рынке жилья в течение июля-августа возможна незначительная коррекция цен в сторону понижения, в первую очередь по причине сезонного снижения покупательской активности.

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6770 специалистов.

Сумма контрактов компании за 2007 год составила свыше 700 млрд. долл. Годовой доход за этот период превысил 704 млн. долл.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.