АТКУ: в ЖКХ возможна техногенная катастрофа

Из-за отсутствия конкуренции украинская теплоэнергетика находится на грани развала, и ближайшая зима принесет городам множество аварий и отключений тепла в домах украинцев.

Такое мнение высказал УНИАН глава Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, активисты АТКУ из более трехсот городов Украины сообщают, что подготовка к отопительному сезону еще не началась. И это при том, что котельные, тепломагистрали, теплопункты в домах находятся в аварийном состоянии.

«С такими успехами нас впереди может ожидать не одна техногенная катастрофа. Отсутствие конкуренции на рынке теплообеспечения практически привело к деградации и бессилию коммунальщиков перед рыночными условиями существования. Это сказывается не только на качестве обслуживания, вернее, его отсутствии, но и на безопасности таких услуг», – сказал В.ЯКОВЕНКО.

Он считает, что многолетняя совместная работа Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) по защите рынка от конкуренции сыграла злую шутку с монополистом. «Коммунальщики так и не научились жить и работать в рыночных условиях, когда нет дотаций из бюджета, когда рынок требует качественных услуг, а население не платит по счетам, если не получает тепла в своих квартирах», – добавил В.ЯКОВЕНКО.

При этом эксперт подчеркнул, что министерство, несмотря на все угрозы, продолжает оберегать рынок тепла от либерализации. «Сохранение господства монополий на рынке тепла, запреты и ограничения на автономное отопление – это цель профильного ведомства. Понятие «забота о людях» у него, похоже, уже отсутствует», – считает глава АТКУ.

По мнению В.ЯКОВЕНКО, такими действиями Министерство по вопросам ЖКХ создало ситуацию, когда спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Чтобы смягчить последствия будущих техногенных катастроф и аварий у министерства остался один выход – срочно снимать все ограничения на автономное отопление», – подчеркнул он.