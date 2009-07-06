Эксперты: элитные коттеджи под Киевом должны подешеветь

Стоимость элитных коттеджей под Киевом снизится на 1-1,5% в месяц в краткосрочном периоде.

Такой прогноз УНИАН сделали в консалтинговой компании Knight Frank Ukraine.

«В краткосрочном периоде мы прогнозируем незначительные колебания в эконом-сегменте (± 0,5%) и дальнейшее снижение цен на элитную загородную недвижимость – до 1-1,5% в месяц», – отметили в компании.

По данным аналитиков компании, средняя стоимость загородной недвижимости в эконом-сегменте по итогам июня выросла на 0,56% – до 1176 долл. за кв. м. При этом в элитном сегменте рынка в июне средние цены снизились на 4,6%, достигнув показателя 2600 долл. за кв. м.

По мнению экспертов компании, снижение стоимости обусловлено трансформацией рынка и более жестким соотношением цена-качество: сегодня на первое место для покупателя загородной недвижимости выходит качество строительства дома и городка в целом, что влияет на спрос и обуславливает давление на цены.

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6770 специалистов.

Сумма контрактов компании за 2007 год составила свыше 700 млрд. долл. Годовой доход за этот период превысил 704 млн. долл.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.