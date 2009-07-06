Земля под Киевом в июне подешевела на 1,5%

Средняя стоимость земли в Киевской области в июне текущего года снизилась на 1,5% – до 4 010 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Knight Frank Ukraine.

Компания проанализировала земельные участки площадью 15-30 соток (целевое назначение – под индивидуальное жилищное строительство, земли садовых товариществ) в Киевской области.

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6770 специалистов.

Сумма контрактов компании за 2007 год составила свыше 700 млрд. долл. Годовой доход за этот период превысил 704 млн. долл.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.