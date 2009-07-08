200 квартир в Донецке отключены от канализации за долги

На сегодняшний день в Донецке в многоэтажных домах за долги перед коммунальным предприятием «Донецкгорводоканал» в разных районах города отключены от общедомовой системы канализации 200 квартир.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горводоканала, администрация предприятия первыми результатами отключений должников вполне довольна и аргументирует тем, что отключить людей не является самоцелью, тем более в летнюю жару, а главное - получить от них оплату за предоставленные услуги.

«Мы не гонимся за количеством, нам нужны платежи. Всего за неделю в передвижную кассу, которая ездит по городским дворам, собрали более 120 тыс. грн.», - сообщил заместитель директора КП «Донецкгорводоканал» Юрий ПЕРЕБЕЙНОС.

По его словам, такие рейды в Донецке будут продолжаться.