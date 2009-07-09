Кабмин выплатит молодым семьям процентные ставки по ипотеке

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что правительство обеспечит молодым семьям выплату компенсаций процентных ставок по кредитам на жилье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Президент сказал во время пресс-конференции в Ривне.

По его словам, в 2009 году должен быть полностью решен вопрос выплаты частичной компенсации процентной ставки по кредитам коммерческих банков молодым семьям в рамках государственной программы обеспечения молодежи жильем.

По убеждению Президента, большой ошибкой является отсутствие в государственном бюджете-2009 средств на кредитование жилья для молодежи. Он отметил, что государственная программа состоит из двух частей: кредитование и компенсации процентной ставки. В этом контексте В.ЮЩЕНКО напомнил, что программа должна была развиваться с каждым годом благодаря такой компенсации.

«Нужно понять одно: если идти политикой возмещения процентных ставок, программа должна ежегодно иметь свое наполнение... программа должна быть цельной и знаковой для всех правительств, независимо от цветов и фамилий», - отметил Президент. Отсутствие средств в бюджете-2009 на эти потребности он назвал «неправильной политикой», не имеющей объяснений.

В то же время глава государства выразил надежду, что уже в ближайшее время этот вопрос будет решен.

«Я предполагаю, что в ближайшую неделю будет принята инициатива Министерства семьи, молодежи и спорта, которая заключается в выделении 300 млн. грн. для многодетных семей, которые воспитывают 6 и больше детей. Также для молодежного строительства будет выделено 100 млн. в рамках изменений к бюджету», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО добавил, что по инициативе министерства, очевидно, будет предусмотрено дополнительно 50 млн. грн. на компенсацию процентных ставок.

«Моя позиция, мое поручение правительству - в 2009 году обеспечить стопроцентные расчеты с 17 тысячами молодых семей, которые нуждаются в такой компенсации», - сказал Президент.