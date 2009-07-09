Кабмин выплатит молодым семьям процентные ставки по ипотеке
Надеется Ющенко
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что правительство обеспечит молодым семьям выплату компенсаций процентных ставок по кредитам на жилье.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Президент сказал во время пресс-конференции в Ривне.
По его словам, в 2009 году должен быть полностью решен вопрос выплаты частичной компенсации процентной ставки по кредитам коммерческих банков молодым семьям в рамках государственной программы обеспечения молодежи жильем.
По убеждению Президента, большой ошибкой является отсутствие в государственном бюджете-2009 средств на кредитование жилья для молодежи. Он отметил, что государственная программа состоит из двух частей: кредитование и компенсации процентной ставки. В этом контексте В.ЮЩЕНКО напомнил, что программа должна была развиваться с каждым годом благодаря такой компенсации.
«Нужно понять одно: если идти политикой возмещения процентных ставок, программа должна ежегодно иметь свое наполнение... программа должна быть цельной и знаковой для всех правительств, независимо от цветов и фамилий», - отметил Президент. Отсутствие средств в бюджете-2009 на эти потребности он назвал «неправильной политикой», не имеющей объяснений.
В то же время глава государства выразил надежду, что уже в ближайшее время этот вопрос будет решен.
«Я предполагаю, что в ближайшую неделю будет принята инициатива Министерства семьи, молодежи и спорта, которая заключается в выделении 300 млн. грн. для многодетных семей, которые воспитывают 6 и больше детей. Также для молодежного строительства будет выделено 100 млн. в рамках изменений к бюджету», - сказал Президент.
В.ЮЩЕНКО добавил, что по инициативе министерства, очевидно, будет предусмотрено дополнительно 50 млн. грн. на компенсацию процентных ставок.
«Моя позиция, мое поручение правительству - в 2009 году обеспечить стопроцентные расчеты с 17 тысячами молодых семей, которые нуждаются в такой компенсации», - сказал Президент.