Министерство ЖКХ проверит обоснованность тарифов в Киеве

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства проводит проверку обоснованности повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО сегодня на пресс-конференции.

По его словам, Государственная жилищно-коммунальная инспекция будет готова предоставить юридическую оценку повышения тарифов в следующий понедельник-вторник.

«Первое, что нас удивило, что Киев разделен на две разные зоны по тарифу на теплоснабжение. Граждане, которые находятся в зоне деятельности «Киевэнерго», уже буквально завтра будут вынуждены платить на 300 грн. в среднем больше за гигакалорию, чем гражданин, который проживает в зоне, в которой функционирует компания «Укр-Кан Пауэр». Мы изучаем это», - сказал он.

При этом А.КУЧЕРЕНКО считает, что очень уязвимыми стали в этой ситуации киевские потребители, в первую очередь, частные предприниматели и малый бизнес. «Когда 20 грн. за метр квадратный насчитывается на услуги тепла, они просто ставят их на грань выживания», - пояснил министр.

Кроме того, по его словам, вчера правительство создало межведомственную рабочую группу, которая за день-два проведет юридическую и экономическую экспертизу обоснованности повышения тарифов.

По мнению А.КУЧЕРЕНКО, киевские власти приняли решение «за границами нормативно-правовых актов».

В частности, в решении киевских властей он усматривает нарушение постановления №529, которое предусматривает проведение общественных слушаний по каждому дому для того, чтобы пояснить людям, что вкладывается в тариф и для того, чтобы предоставить людям право отказаться от тех услуг, которых они не получают.

«Этого не было проведено. Это именно та причина, из-за которой мы будем обращаться в прокуратуру эту позицию рассмотреть и, если это будет необходимо, оспорить решение», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, в КМДА утверждают, что до конца этой недели киевляне получат квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг с новыми повышенными тарифами, введенными с 1 июня этого года.

1 мая столичная власть обнародовала новые тарифы на ЖКУ для населения, которые введены с 1 июня.

Согласно распоряжению № 520 «О согласовании тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения» и распоряжению № 516 «Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для населения», новые тарифы на воду и отопление для киевлян будут увеличены приблизительно вдвое.

Стоимость услуги за холодное водоснабжение и водоотвод при наличии квартирного или домового счетчика утверждена в размере 3,02 грн. за 1 кубометр (была плата 1,48 грн.), при отсутствии средства учета - 16,61 грн. на 1 человека (была 8,14 грн.).

Стоимость услуги за горячее водоснабжение и водоотвод при наличии счетчика будет составлять 13,69 грн. за 1 кубометр (была 7,38 грн.), без средства учета - 47,92 грн. за 1 человека (была 25,89 грн.).

Тариф на услугу по централизованному отоплению для населения при отсутствии средств учета тепловой энергии утвержден в размере 2,38 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в месяц (сейчас 1,6 грн. за 1 кв. м. в месяц). Сумма тарифа установлена для расчетов за отопление ежемесячно на протяжении года.

Распоряжением № 518 «Об установлении и согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий» установлены тарифы на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, которые предоставляются жилищно-эксплуатационными организациями коммунальной формы собственности (ЖЭО), по каждому дому отдельно. Ознакомиться с размерами новых тарифов за квартплату можно на сайте КГГА www.kmv.gov.ua

Во всех подписанных 29 апреля распоряжениях о тарифах на ЖКУ для населения отмечается, что они установлены с целью поэтапного приведения стоимости услуг к экономически обоснованным расходам.

Следующий этап повышения планируется с начала 2010 года.