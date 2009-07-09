Программа реформы ЖКХ противоречит логике развития отрасли

Программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства, разработанная правительством и подписанная Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, не получит поддержки на уровне местных властей, так как она является локальным документом, который не координируется общей Концепцией развития ЖКХ.

Такое мнение УНИАН высказал заместитель Директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

По его словам, сама Концепция развития ЖКХ до сих пор не создана, соответственно, производная от нее Программа реформирования ЖКХ не может существовать сама по себе.

«По своей сути локальный документ реформирования ЖКХ сам по себе является прогрессивной инициативой, которая вряд ли получит реальную поддержку на местном уровне. Однако именно местным органам власти предстоит ее, в конце концов, реализовывать. И логика муниципальных чиновников вполне объяснима – государство не представило глобального документа – Концепции развития ЖКХ страны. Получается, что нет принятого базиса, на основе которого в качестве второго шага и разрабатывается адаптированный для выполнения. Поэтому Программа реформирования ЖКХ выглядит как вырванная из контекста декларация, не обеспеченная реальным механизмом имплементации. Профильными чиновниками нарушена логика и последовательность разработки системных реформ в ЖКХ страны», - считает эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, сегодня существует высокая вероятность того, что документ не будет обеспечен механизмом реализации и останется на уровне PR-инициативы.

«Главной проблемой этого документа является даже не тот факт, что при ее построении не был учтен так называемый принцип «технологической нейтральности» и не предоставлены равные конкурентные возможности для всех участников рынка. Наиболее слабым моментом этой Программы является отсутствие эффективного механизма обеспечения ее реализации. И здесь уже задача не Правительства, а, прежде всего, профильных чиновников и представителей местных администраций обеспечить ее внедрение», - отметил замдиректора АМС.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы».

Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы», принятый 11 июня т.г. Верховной Радой Украины, предусматривает финансирование в размере 23,5 млрд. грн. в течение 2010-2014 годов. 10 млрд. грн. из общей суммы предусматривается направить на программы энергосбережения, 10 млрд. грн. – на стимулирование создания ОСМД, 3,2 млрд. грн. – на развитие ЖКХ в малых городах.