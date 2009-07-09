МинЖКХ: автономное отопление в квартирах возможно

Подключение поквартирного автономного отопления возможно только при согласии собственника многоквартирного дома.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО сегодня на пресс-конференции.

«Наша позиция заключается в том, что при условии инженерной безопасности, экологической безопасности, других технических требований к реализации самого проекта…и решения собственника инженерного объекта, мы готовы поддержать любое его решение – централизованное, отдельное, автономное, ядерная станция, солнечные батареи», - сказал он.

А.КУЧЕРЕНКО пояснил, что собственником индивидуального дома является частный собственник, который определяет способ теплоснабжения своего дома. При этом собственником многоквартирного дома (дом является инженерным объектом) может стать или объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) или община (коммунальная собственность).

«Одновременно с предоставлением разрешения на подключение поквартирного отопления, нам нужно готовиться к тому, что мы будем предоставлять разрешение на монтаж буржуек в других квартирах. Кто-то подключится к котлу, но значительная часть будет вынуждена ставить буржуйки... Именно поэтому мы либерализируем этот рынок тогда, когда для этого будут все условия. На сегодня этот рынок регулируется объективно и транспарентно», - отметил он.

По данным министра, 9 из 10 котлов поступают в Украину контрабандным способом, причем значительная их часть не итальянского, а китайского производства. Таможенная стоимость котлов начинается от 50 евро, а их реальная цена, как минимум, в десять раз больше.