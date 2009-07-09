Минрегионстрой отобрал 23 объекта для достройки

Министерство регионального развития и строительства по результатам конкурсов с элементами аукциона среди застройщиков отобрало 23 объекта, которые рекомендовано для получения государственной поддержки на достройку объектов.

Об этом УНИАН сообщили в Минрегионстрое.

Согласно сообщению, по результатам первого конкурса, который прошел 7 июля, отобрано 10 объектов, расположенных в Херсоне, Крыму (кроме Симферополя), Луцке, Днепропетровске и Днепропетровской области. Стоимость 1 кв.м жилья по результатам конкурса составляет от 3350 до 5880 грн.

При этом, по результатам конкурса, проведенного 8 июля, отобрано 13 объектов незавершенного строительства в Донецке, Ужгороде, Запорожье, Запорожской области, Виннице и Сумской области. Стоимость 1 кв.м жилья по результатам конкурса составила от 4850 до 5880 грн.

Эти объекты имеют право на получение господдержки в случае прохождения аттестации в банках на соответствие требованиям к объектам, которые могут быть залогом, и их застройщикам, а также в случае утверждения решением Кабмина.

Следующие конкурсы с элементами аукциона Минрегионстрой проведет 9 ,10, 14, 15, 16, 17 июля т.г.