Вторичка в Киеве подешевела на 16,9%

Средневзвешенная стоимость жилья на вторичном рынке Киева с начала этого года снизилась на 16,9%, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Согласно сообщению, в июне т.г. по сравнению с маем стоимость снизилась на 6,5% - до 2702 долл./кв. м.

По данным аналитиков, в июне стоимость однокомнатных квартир снизилась на 5,9% - до 2528 долл./кв.м, двухкомнатных - на 6,1% - до 2536 долл./кв.м, трехкомнатных – на 6,6% - до 2488 долл./кв.м, четырехкомнатных – на 7,7% - до 2941 долл./кв.м, пятикомнатных – на 8,6% - до 4261 долл./кв.м.

В отчете говорится о том, что «относительно мая цены в 20% самых дорогих квартир практически не изменились: здесь наблюдался рост в среднем на 0,5%. В тоже время, в 20% самых дешевых квартир цены снизились на 8,6%».

Аналитики отметили, что с начала 2009 года снижение цен в 20% дорогих квартир составило 10,5% (или 717 долл./кв.м), а в 20% дешевых этот показатель составил 17,3% (или 362 долл./кв.м).

При этом наиболее высокие цены по итогам июня были зафиксированы в Печерском районе (10352 долл./кв.м), а самые низкие – в Дарницком (1333 долл./кв.м).

По данным портала, по итогам июня на вторичном рынке жилья Киева объем предложений в базе портала увеличился на 1,8% и составил свыше 12000 квартир. При этом число однокомнатных и двухкомнатных квартир сократилось на 5,4% и 2%, соответственно, а количество трехкомнатных, четырехкомнатных и пятикомнатных увеличилось на 10,5%, 3,2% и 3,4%, соответственно.

По данным «Столичной недвижимости», число квартир, впервые выставленных на продажу, по итогам июня составило 16,3% от всего объема или 1988 квартир. «Средняя цена предложений «новых» квартир в столице на 14,7% ниже средневзвешенной цены по итогам мая, и составила – 2465 долл./кв. м», - говорится в аналитическом отчете портала.

Специалисты портала проанализировали 12222 квартиры. Аналитический отчет подготовлен на основе данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane.