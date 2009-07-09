"Житлобуд" инвестирует в строительство жилья до 260 млн. грн.

Строительная компания “Житлобуд” (г. Киев) намерена в 2010 году инвестировать в строительство жилья 250-260 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил почетный президент компании «Житлобуд» Иван КУРОВСКИЙ.

По его словам, в 2010 году компания планирует ввести в эксплуатацию около 80-90 тыс. кв. м жилья (жилой дом по ул. Щорса площадью 30 тыс. кв. м, вторая очередь жилкомплекса на Кловском спуске площадью 50 тыс. кв. м).

И.КУРОВСКИЙ отметил, что сегодня компания ведет строительство жилья на Кловском спуске, 7-а. «Это достаточно масштабный проект, где свыше 50 тыс. кв. м жилья и 40 тыс. кв. м офисных помещений». Планируем завершить первую очередь комплекса (около 50 тыс. кв. м) в этом году, вторую очередь – в 2010 году», - сказал он.

При этом продолжается строительство жилого дома по ул. Щорса (около 40 тыс. кв. м жилья). «Мы его начали в прошлом году, и в первом полугодии в следующем году будем вводить в эксплуатацию», - добавил он.

Кроме того, до конца этого года компания планирует завершить строительство 20-этажного жилого дома на ул. Тургеневская, 42-44 (площадью около 15 тыс. кв. м).

По данным И.КУРОВСКОГО, компания завершила элитный закрытый комплекс клубного типа в Протасовом Яру. Комплекс включает 5-8-этажные дома (около 40 тыс. кв. м с паркингом и офисными помещениями) с бассейном, фитнесс-центром на территории около 2 га.

Он добавил, что в готовом к заселению комплексе продано около 90% жилья. В строительство комплекса было инвестировано 300-350 млн. грн.

Справка УНИАН. Строительная компания «Житлобуд» (г. Киев) создана в 1996 году Иваном Куровским. Занимается строительством жилья и коммерческой недвижимости.