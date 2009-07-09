Эксперт: дно рынка первичной недвижимости возможно

Дно рынка первичной недвижимости наступит при достижении застройщиками уровня рентабельности в 15-20%.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал почетный президент строительной компании «Житлобуд» (г. Киев) Иван КУРОВСКИЙ.

“Есть себестоимость и ее составляющие: стоимость стройматериалов, транспорта, механизмов, заработная плата и накладные расходы. Добавьте 15-20% и, пожалуйста, называйте это дном. Но какое это дно? Это нормальная прибыль для компании и нормальная цена для покупателей”, - сказал он.

И.КУРОВСКИЙ считает, что кризис только ускорит процесс цивилизованного формирования цен на жилье.

По его мнению, на сегодня стоимость жилья не является рыночной. “У многих компаний есть долговые обязательства. И они сегодня не продают, а сдают это жилье по ценам, возможно, ниже себестоимости”, - пояснил эксперт.

При этом компании, чувствующие себя более-менее стабильно, держат цену на уровне намного ниже, чем она была до кризиса. “Но это не себестоимость. Конечно, там есть составляющие прибыли”, - уточнил он.

И.КУРОВСКИЙ считает, что период низких цен может закончиться, когда компании достроят дешевое жилье. “Потом цены могут подняться. Как поймать этот момент – сказать сложно”, - добавил он.

Справка УНИАН. Строительная компания «Житлобуд» (г. Киев) создана в 1996 году Иваном Куровским. Занимается строительством жилья и коммерческой недвижимости.