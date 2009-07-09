Эксперт: отказ от покупки жилья в недостроях остановит строительство

Отказ от схемы приобретения квартир в домах, находящихся на этапе строительства, приведет к остановке строительства жилья.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал почетный президент компании «Житлобуд» Иван КУРОВСКИЙ.

«Я категорически против такого подхода. Если допустить, что такие ограничения будут введены на государственном уровне, когда компаниям запрещается заключать инвестдоговора во время строительства дома, а только после его завершения, то фактически сегодня все остановится, даже то, которое строится», - сказал он.

И.КУРОВСКИЙ пояснил, что если дом строится не за средства инвесторов, это значит, что компания или должна брать кредит, или строить собственными средствами.

Он считает, что единицы компаний смогут финансировать строительство жилкомплексов за собственные средства, а также взять кредит под строительство жилья.

«Как может компания брать кредит под недостроенный объект? Банк при этих условиях даже его не выдаст. Нужно, чтобы компания взяла кредит под залог. И то это будут незначительные средства. Я на сегодня не вижу возможности реализации такой схемы», - подчеркнул эксперт.

Справка УНИАН. Строительная компания «Житлобуд» (г. Киев) создана в 1996 году Иваном Куровским. Занимается строительством жилья и коммерческой недвижимости.